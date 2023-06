Smartwatch come un personal trainer e impermeabile SCONTATO del 60%

Se vuoi acquistare uno smartwatch che possieda tante funzioni per monitorare il tuo corpo, con diversi profili per le attività sportive e che non costi molto, non perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Tuyoma a soli 30 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie al questo ribasso del 51%, più un ulteriore sconto del 10%, oggi poi avere un incredibile risparmio di quasi 40 euro sul totale. Soprattutto ti metti al polso un wearable eccezionale, con una marea di funzioni. È comodissimo, personalizzabile e resistente all’acqua.

Smartwatch Tuyoma: ottimo wearable a prezzo ridicolo

Questo smartwatch ha sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo. Si presenta con un ampio display rotondo da 1,3 pollici con cassa in lega di alluminio. Un cinturino in silicone che lo rende comodo, elegante e leggero. E potrai scegliere tra gli oltre 100 quadranti, scaricabili dall’app dedicata, quello che più ti rappresenta.

Perfetto per gli amanti dello sport. Infatti grazie alle 16 modalità sportive integrate avrai la possibilità di allenarti al meglio. Sia mentre svolgi le tue sessioni di allenamento, sia quando sei a riposo o svolgi le normali attività quotidiane, è in grado di monitorare il tuo stato di salute in tempo reale. È resistente all’acqua con certificazione IP68, quindi lo puoi usare al mare o in piscina senza problemi. E poi ha una super batteria che può durare per una settimana con una singola ricarica.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione ma fai veloce perché l’offerta non può durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch Tuyoma a soli 30 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.