Smartwatch come Apple Watch ma che COSTA molto MENO (29€ su Amazon)

Amazon lancia una bomba pazzesca e se fai veloce puoi metterti al polso un wearable eccezionale, con cui tra le altre cose puoi rispondere alle chiamate, a un prezzo davvero bassissimo. Dunque metti adesso nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto pazzesco del 70% avrai un risparmio di ben 70 euro sul totale. Soprattutto con questo dispositivo puoi tenere traccia del tuo stato di salute, delle attività fisiche quando fai sport e riceverai notifiche in tempo reale. Dopo il usare anche mentre dormi per tenere monitorato il tuo sonno. È resistente all’acqua e comodissimo da indossare.

Smartwatch con prestazioni super e costo basso

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questo smartwatch non è facilmente imbattibile. Grazie a un design molto simile ad Apple Watch, risulta comodissimo ed elegante. Ha un cinturino in silicone morbido che non dà fastidio e non fa sudare polso. E un display perfettamente visibile da 1,85 pollici molto fluido al tocco.

Potrai avvalerti di tantissime funzioni sia per le attività quotidiane che per quando fai sport. E inoltre possiede un microfono e un altoparlante incorporato che ti permetteranno di fare chiamate direttamente dal polso senza usare lo smartphone. Ultima cosa importante la batteria in grado di durare per una settimana in modalità standard.

Stai ancora leggendo? Non è più il tempo per farlo. Piuttosto vai immediatamente su Amazon, prima che l’offerta sparisca, e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.