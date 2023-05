Smartwatch per chiamate, fitness, è impermeabile e in SCONTO a 21€

Stai cercando lo smartwatch che ti permetta di monitorare il tuo stato di salute, le attività di fitness e rispondere anche alle chiamate direttamente dal polso? Allora non perdere questa straordinaria opportunità. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Choiknbo a soli 21 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalersi di un ribasso del 40%, più un ulteriore sconto del 30%, e risparmiare quindi circa 29 euro sul totale. Tieni presente che questa è un’offerta lampo, ovvero a durata limitata o fino a esaurimento scorte. Per cui sii rapido a completare l’acquisto.

Smartwatch impermeabile, leggero e con sensore preciso

Questo smartwatch ha un display a colori da 1,7 pollici e un cinturino in silicone morbido. Pesa solo 46 grammi e quindi lo potrai indossare per tutto il tempo che vuoi, anche mentre dormi. Puoi scegliere tra tantissimi quadranti in base alle tue preferenze ed è impermeabile con certificazione IP67.

È dotato di un sensore preciso che ti permette di monitorare il tuo stato di salute sia mentre svolgi le attività fisiche che mentre stai riposando. Potrai ricevere notifiche di messaggi, e-mail e social direttamente sul display. Inoltre grazie al microfono e all’altoparlante incorporato avrai la possibilità di rispondere ed effettuare chiamate senza nemmeno tirare fuori il tuo smartphone.

Questa non è un’offerta da perdere assolutamente. Il tempo stringe però quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch Choiknbo a soli 21 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.