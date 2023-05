Smartwatch chiamate Bluetooth e TANTO altro, un mostro (24€)

Sei da tempo stai considerando l’acquisto di uno Smartwatch da mettere al polso e non togliere mai, ho trovato il modello che fa al caso tuo. Disponibile in colorazione nera è praticamente perfetto e non solo lo può indossare tutto il giorno, ma ha anche una batteria che non ti delude mai.

Ora lo trovi su Amazon grazie a una doppia offerta di cui non puoi fare a meno. Collegati immediatamente per approfittare non solo del 57% di sconto ma anche del coupon che spunti con un solo click ti fa risparmiare ancora di più. Prezzo finale di appena 24,99€ per un affare di cui non fare a meno.

Le spedizioni, come sempre, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch pazzesco a prezzo irrisorio, non farne a meno

questo Smartwatch ha tutte le carte in regola per soddisfarti dall’inizio alla fine. Come ti dicevo, il suo design è molto semplice e la sua colorazione nera lo rende perfetto sia per lui che per lei. Una volta che lo indossi, vedrai, non ne potrai più fare a meno.

Con display ampio, colorato, luminoso e che poi completamente personalizzare in base ai tuoi gusti hai tutto ciò che ti serve a portata di vista. Ti basta un’occhiata per sapere cosa succede sia nel tuo corpo che nel mondo esterno visto che non mancano all’appello la funzionalità Smart come le chiamate via Bluetooth, le notifiche intelligenti e tanto altro ancora.

Pensa che hai a portata di polso un sistema che riesce a monitorare cosa succede all’interno del tuo corpo. In modo particolare sono presenti un cardiofrequenzimetro, un sistema di monitoraggio della saturazione, un sistema di monitoraggio del sonno, un contapassi, ben 24 modalità sportiva e altre funzioni che ti lascio scoprire da solo.

Completamente impermeabile, questo orologio intelligente lo metti al polso e lo utilizzi per ben sette giorni prima di doverlo ricaricare.

Che altro dirti se non che è fantastico? Approfitta immediatamente del doppio sconto in corso su Amazon per poter portare a casa il tuo Smartwatch a soli 24,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci se possiedi un abbonamento Amazon Prime già attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.