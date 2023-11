Smartwatch con chiamate Bluetooth in DOPPIO SCONTO (34€)

Rispondi alle chiamate che ti arrivano direttamente dal polso senza nemmeno usare il tuo smartphone. Vuoi sapere come fare? Avvalendoti di questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a sol i 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere adesso, e ovviamente ancora per poco tempo, puoi avvalerti di un doppio sconto totale del 59% che ti fa risparmiare ben 35 euro sul totale. E avrai al polso un wearable incredibile, con tantissime funzioni e molto elegante. Questa è la versione da donna ma allo stesso prezzo potrai avere anche quella da uomo.

Smartwatch dalle mille funzioni a prezzo ridicolo

Sicuramente il prezzo di questo wearable è davvero a terra ma non è tutto fumo negli occhi. Vediamo insieme le sue caratteristiche:

Design: intanto si presenta con un design molto accattivante, con due cinturini inclusi, per un outfit più elegante o più sportivo. Ha un ottimo display da 1,7 pollici a colori, visibile e sensibile al tocco.

Funzioni: possiede 8 modalità sportive precaricate ed è in grado di tenere traccia del battito cardiaco. Inoltre monitora il sonno, le calorie bruciate e la distanza che percorri.

possiede precaricate ed è in grado di tenere traccia del battito cardiaco. Inoltre monitora il le bruciate e la che percorri. Chiamate: è dotato di un altoparlante e di un microfono incorporato che ti permettono di fare chiamate direttamente dal polso. Con la connessione Bluetooth perfettamente stabile.

A questa cifra non puoi trovare di meglio, quindi fai in fretta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch a sol i 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.