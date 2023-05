Smartwatch che effettua e riceve chiamate a meno di 30€: offerta TOP Amazon

Da tempo hai intenzione di acquistare un orologio intelligente ma non vuoi spendere una cifra eccessiva? Vorresti, in ogni caso, che sia completo di ogni funzione? Bene, per tua fortuna, oggi e per poco tempo ancora, potrai approfittare di questa offerta imperdibile che ti propone Amazon. Infatti, questo magnifico smartwatch che effettua e riceve chiamate può essere tuo al prezzo a dir poco folle di soli 29,59 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo dispositivo da polso smart, al costo così contenuto, dovrai affrettarti e non lasciarti scappare il doppio sconto del 26% + coupon 30%. A meno del metà prezzo, ti porterai a casa l’Orologio intelligente provvisto di un altoparlante. Dunque, avrai la possibilità di collegare il tuo nuovo smartwatch al tuo telefono cellulare, in questo modo potrai utilizzarlo anche per effettuare e per rispondere alle chiamate.

Grazie alla funzione delle notifiche push, non ti perderai alcun messaggio proveniente da Facebook, WhatsApp, Twitter o da Instagram. Ovviamente, questo fantastico dispositivo, supporta anche il monitoraggio sportivo e avrai la possibilità di tenere sempre sotto controllo, con estrema precisione, le calorie, la distanza, i passi e molto altro ancora.

Questo smartwatch potrà aiutarti ad allenarti in maniera corretta e a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Avrai la possibilità di gestire la tua musica preferita sul tuo smartphone utilizzando l’orologio intelligente semplicemente la connessione Bluetooth. Dunque, potrai avviare, mettere in pausa, andare avanti e indietro con le canzoni e regolare il volume.

Potrai facilmente trasferire le tue canzoni preferite sul tuo nuovo smartwatch con il tuo smartphone. Grazie alla capacità della batteria di 230 mAH avrai una ricarica dl 100% in soli 3 ore e potrai lasciare lo smartwatch in standby per 7 giorni. Insomma, un dispositivo unico. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito lo smartwatch che effettua e riceve chiamate al prezzo folle di soli 29,59 euro.

