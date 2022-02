Smartwatch by Xiaomi a 26€ Amazon: minima spesa, ENORME resa

Oggi è un ottimo giorno per fare un affare economico su Amazon, investendo pochissimo. Questo eccezionale smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi lo prendi in sconto a 26€ circa appena e gli manca niente. Un capolavoro di design, perfetto per gestire le notifiche, ma anche per sport e salute.

Puoi accaparrartelo a questo prezzo solo in occasione di una specialissima promozione limitata. Infatti, per approfittarne occorre spuntare il coupon in pagina prima di completare l’ordine. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: un ottimo smartwatch ora in gran sconto

Il classico dispositivo che non ti aspetti e che apprezzi solo dopo averne scoperto il potenziale. Un design con cassa squadrata all’interno della quale è incastonato un display super ampio da addirittura 1,69”. L’ideale per leggere promemoria, notifiche e avvisi senza sforzo alcuno.

Grazie all’ottima autonomia energetica, potrai tenerlo al polso anche mentre dormi. In questo modo, avrai la possibilità di sfruttare a pieno il suo potenziale relativo alla salute. Monitori la qualità del riposo notturno, controlli H24 il battito cardiaco e puoi anche valutare la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Ovviamente, si tratta anche di un super alleato per lo sport. Scegli il tuo preferito fra i diversi tipi di workout supportati, allenati e monitora con precisione le tue performance. Ci penserà lui a farti da personal trainer.

Insomma, uno smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi decisamente interessante, oltre che completo. A questo prezzo poi risulta un ottimo affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine da Amazon per accaparrartelo a 26€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata alla promo.