Smartwatch Blackview: prezzo BOMBA con sconto FOLLE

Lo smartwatch Blackview è un’ottima scelta per uomini e donne che cercano un dispositivo versatile, funzionale ed economico. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 49%, più un ulteriore coupon sconto di 6 euro, questo dispositivo offre un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 29,99 euro, anziché 69,99 euro.

Smartwatch Blackview: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il punto di forza di questo smartwatch Blackview è lo schermo TFT full touch da 1,83 pollici con una risoluzione di 240×284. Grazie a questa caratteristica, è possibile visualizzare i dati vitali per il proprio percorso di salute con una nitidezza HD incontaminata. Inoltre, il cinturino in nylon intrecciato si adatta perfettamente alle esigenze sportive degli utenti.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo smartwatch Blackview è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate. Grazie al supporto delle chiamate Bluetooth 5.3, è possibile utilizzare l’altoparlante e il microfono ad alta fedeltà per gestire le chiamate senza dover utilizzare il telefono. Inoltre, il dispositivo supporta la sincronizzazione dei contatti mobili e dei registri delle chiamate, consentendo di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie.

Per gli amanti dello sport, lo smartwatch Blackview offre ben 100 modalità sportive, tra cui tapis roulant, jogging, bicicletta, camminata, allenamento libero, sci e arena sportiva. I dati completi dell’allenamento possono essere visualizzati nell’app InfoWear, che permette di tracciare i percorsi di allenamento, le distanze e la forma fisica. Grazie alla connessione GPS del telefono, è possibile avere un’analisi dettagliata delle sessioni di allenamento e ottenere una panoramica visiva della propria forma fisica.

La salute è al centro delle funzionalità di questo smartwatch Blackview. Dotato di un monitor dei sensori di movimento ad alte prestazioni e di un algoritmo intelligente, l’orologio intelligente monitora la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il sonno e la pressione. Il monitoraggio del sonno fornisce dati completi sulla qualità del sonno, inclusi il sonno profondo, il sonno leggero e il tempo di sonno reale, per aiutare gli utenti a comprendere meglio il proprio stato di salute.

Infine, le funzioni aggiuntive di questo smartwatch sono oltre ogni immaginazione. È possibile personalizzare i quadranti, controllare la musica, utilizzare la calcolatrice, ricevere notifiche dei messaggi, impostare promemoria per la sedentarietà, l’acqua e i farmaci, gestire le mestruazioni, controllare il meteo, la fotocamera, impostare sveglie e utilizzare il cronometro. Queste funzionalità rendono lo smartwatch Blackview un compagno ideale per semplificare e migliorare la vita quotidiana.

In conclusione, lo smartwatch Blackview rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile, ricco di funzioni e conveniente. Con uno schermo di qualità, la possibilità di effettuare chiamate e altre caratteristiche all’avanguardia, questo prodotto è un affare da non perdere al prezzo stracciato di soli 29,99 euro. Approfitta subito di questa occasione su Amazon, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.