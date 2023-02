Smartwatch Blackview oggi tuo a meno di 40€, sconto Amazon pazzesco

Stai cercando un nuovo smartwatch? Allora non puoi non approfittare di questa offerta decisamente pazzesca che ti propone Amazon. Oggi, e ancora per poco tempo, potrai portarti a casa lo smartwatch Blackview a meno di 40 € grazie allo sconto del 39%.

Lo Smartwatch Blackview 2022 è provvisto di uno schermo TFT full touch da 1,83″ con una risoluzione di 240×284. Con questo dispositivo da polso, potrai visualizzare i dati vitali che ti permetteranno di tenere sotto controllo lo stato della tua salute. Non manca anche un cinturino in nylon intrecciato che potrebbe essere molto utile durante le tue sedute sportive.

Lo smartwatch per uomo e donna supporta le chiamate Bluetooth 5.3 con un altoparlante e un microfono ad alta fedeltà. In questo modo potrai tranquillamente effettuare e ricevere chiamate, senza dover tenere impegnate le mani. Supporta inoltre la sincronizzazione dei contatti mobili e dei registri delle chiamate.

Il piccolo dispositivo è in grado di supportare allenamenti per diverse tipologie di sport, dal tapis roulant, alla bici, la camminata e molto altro ancora. Inoltre potrai visualizzare i dati completi dell’allenamento nell’app InfoWear.

Il collegamento GPS dello smartphone ti permetterà di tracciare tutti i percorsi di allenamento, le distanze e la forma fisica durante le sessioni di allenamento. In questo modo potrai monitorare tutti i tuoi progressi.

Finalmente, con un algoritmo intelligente potrai monitorare meglio la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il sonno e il test della pressione. Il monitoraggio del sonno tiene traccia del sonno profondo, del sonno leggero e dei dati sul tempo di sonno reale attraverso un’analisi completa dei dati. In questo modo, potrai capire meglio il tuo stato di salute.

Con un solo dispositivo avrai a disposizione un gran numero di funzioni che vanno dalla calcolatrice, al controllo della musica, promemoria dell’acqua, promemoria dei farmaci e molto altro ancora.

