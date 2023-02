Smartwatch Amazfit GTR 3 con Alexa integrato a meno di 120€ (Amazon)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch super funzionale ma al tempo stesso ad un prezzo non eccessivo, approfitta dell’offerta che ti propone Amazon ancora per poco tempo. A soli 119,90 euro acquista il fantastico smartwatch Amazfit GTR 3, lo smartwatch intelligente dalle mille funzioni che oggi può essere tue con uno sconto del 20%.

Grazie al tuo nuovo smartwatch Amazfit GTR 3, potrai impostare in maniera estremamente facile l’allarme della tua sveglia, fare una domanda, tradurre e svolgere molte altre funzioni con l’aiuto di Alexa, integrato nell’orologio intelligente. Se sei fuori casa e non hai possibilità di connetterti ad Internet, lo smartwatch ha anche un assistente vocale offline. Così facendo potrai eseguire operazioni più semplici, come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute tramite comando vocale offline.

Il tuo nuovo dispositivo, è in grado di proporti più di 150 modalità sportive, per adattarsi ad ogni tua esigenza. Inoltre, Amazfit GTR 3 può monitorare la tua frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molto altro ancora. Lo smartwatch ti spronerà costantemente a raggiungere nuovi obiettivi poiché ti mostrerà attraverso alcuno icone le prestazioni raggiunte in precedenza confrontandole con quelle che stai per svolgere in tempo reale.

Stile ed eleganza sono racchiusi in un orologio in grado di garantire una durata della batteria sino a 21 giorni. Lo smartwatch intelligente Amazfit GTR 3 è equipaggiato di un altimetro barometrico integrato che ti aiuta a mantenere sotto controllo l’altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all’aperto. Super preciso nel tracciare il tuo percorso, il dispositivo supporta i sistemi di navigazione GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS.

Tutte le funzioni che hai sempre cercato sono racchiuse nello smartwatch Amazfit GTR 3 che oggi Amazon ti propone a soli 119,90 euro, un’offerta da non perdere grazie allo sconto del 20%. Affrettati a concludere l’ordine per acquistare questo strepitoso orologio intelligente con Alexa integrato prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.