Smartwatch Amazfit GTR 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon: solo 109€!

Inizia il nuovo anno, ma non si fermano le promozione di Amazon. Il fantastico Amazfit GTR 2 si trova in offerta a 109,90 euro grazie a uno sconto importante del 15% sul prezzo più basso recente. Questo significa che il nuovo prezzo a cui è proposto è il più basso di sempre!

Amazfit GTR 2: caratteristiche principali

Grazie al concetto di design sottile e leggero senza bordi, questo splendido smartwatch include un ampio schermo AMOLED HD da 1,39″ coperto da vetro curvo, con una varietà di colori davvero incredibile. Amazfit GTR 2 offre oltre 50 stili tra cui scegliere, oltre a più di 40 display sempre accesi e potete anche caricare le vostre immagini sullo sfondo del quadrante. L’orologio intelligente include un microfono e un altoparlante per consentire di rispondere alle chiamate evitando di sollevare il telefono cellulare e impostare sveglie e timer, controllare il meteo, controllare i vostri dispositivi di domotica, creare liste della spesa, fare domande, ottenere traduzioni e altro ancora semplicemente chiedendo ad Alexa.

Dotato del BioTracker sviluppato da Huami, il sensore ottico di bio-tracciamento PPG di seconda generazione, Amazfit GTR 2 può fornire monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2 e monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress. Il riconoscimento intelligente delle modalità sportive elimina la necessità di selezionare manualmente la modalità sport (sono comunque presenti più di 90 attività sportive) e l’impermeabilità di 5 ATM significa che potete indossarlo anche mentre nuotate. Con questa nuova versione potete anche controllare la musica sul vostro smartphone tramite l’orologio tramite connessione Bluetooth. Viene inoltre fornito con 3 GB di spazio di archiviazione musicale locale, sufficiente per trasferire 300-600 delle vostre canzoni preferite direttamente sull’Amazfit GTR 2.

Dalla grande autonomia di ben 11 giorni con un utilizzo tipico, oggi Amazfit GTR 2 è disponibile in offerta su Amazon a 109,90 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Non dimenticate che si tratta del suo prezzo più basso di sempre, quindi affrettatevi con l’acquisto!

