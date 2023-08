Smartwatch al 50% di SCONTO: lo paghi solo 29€

Se sei alla ricerca di un compagno smart che ti accompagni nella gestione della tua salute e nel monitoraggio delle tue attività sportive, allora non puoi farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

Con uno sconto del 50%, puoi portarti a casa uno smartwatch all’avanguardia al prezzo incredibile di soli 29,99 euro invece di 59,99. Il tutto grazie al coupon sconto da spuntare in pagina.

Smartwatch in offerta: per il fitness, ma non solo

Questo smartwatch non è solo una moda da polso, ma un vero compagno per il tuo benessere. Dotato di un touchscreen TFT-LCD a colori da 1,3 pollici, con tre livelli di luminosità tra cui scegliere, rimarrai affascinato dalla sua chiarezza anche alla luce del sole. La batteria da 210 mAh si carica rapidamente in sole 2,5 ore e offre un’autonomia impressionante: fino a 10 giorni di utilizzo continuo e un incredibile tempo di attesa di 30-45 giorni.

Oltre alle classiche funzioni di monitoraggio dell’attività fisica come corsa, camminata, ciclismo e molto altro ancora, offre anche una modalità specifica per la salute femminile. La connessione GPS e il localizzatore del tuo cellulare ti consentono di tenere traccia in tempo reale del tuo progresso durante le attività all’aperto.

La versatilità di questo smartwatch è sorprendente. Con funzioni come il controllo della musica, l’allenamento della respirazione, il cronometro e fino a 10 sveglie, diventa il tuo assistente personale. Inoltre, non perderti mai una chiamata o un messaggio importante grazie alle notifiche che ti avviseranno tramite una vibrazione discreta.

E non finisce qui: questo smartwatch è super impermeabile fino a 50 metri. Indossalo durante il nuoto o le immersioni e continua a monitorare le tue attività senza preoccupazioni.

Monitora la tua frequenza cardiaca in tempo reale e registra la qualità del sonno per ottenere una panoramica completa della tua salute complessiva. I dati possono essere sincronizzati con un’app dedicata sul tuo telefono per una visione dettagliata.

La compatibilità completa è un vantaggio: il fitness tracker Fitpolo supporta iOS 8.0 e versioni successive, così come Android 4.4 e versioni successive. E per darti ulteriore tranquillità, viene offerta una garanzia di 12 mesi, con la possibilità di rimborso entro 45 giorni o sostituzione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista ora il tuo smartwatch multifunzione al 50% di sconto su Amazon, pagando solo 29,99 euro grazie al coupon sconto da spuntare in pagina. Porta il benessere e la tecnologia al tuo polso e inizia il tuo viaggio verso una vita più attiva e consapevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.