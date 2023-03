Smartwatch a soli 31€ con le Offerte di Primavera Amazon: una BOMBA

Approfittando delle Offerte di Primavera su Amazon avrai l’opportunità di mettere le mani sul versatile smartwatch Rinsmola che, pur ad un costo notevolmente contenuto, mette a disposizione numerose funzionalità difficili da rintracciare su altri modelli in questa fascia di mercato. Apparecchio consigliatissimo per gli atleti.

Un’occasione da cogliere al volo: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto inaspettato del 15% con le Offerte di Primavera, questo sorprendente smartwatch sarà tuo con poco più di 31 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Offerte di Primavera Amazon: smartwatch Rinsmola a 31€

A bordo dello smartwatch troviamo un display tattile da 1,69 pollici, 240 x 280 pixel: ottimo per visualizzare in modo chiaro tutte le informazioni del fitness tracker. Interfaccia personalizzabile, a seconda delle preferenze. Presenti 8 modalità sportive: camminata, corsa, ciclismo, nuoto, salto, badminton, basket e calcio. Disponibile la registrazione di passi, distanza e consumo calorico.

Non mancano promemoria di chiamate e messaggi, controllo della musica, cronometro, allenamento respiratorio, previsioni meteo ed altro ancora. Lo smartwatch è impermeabile, quindi nessun problema utilizzandolo in piscina o in giornate di pioggia. La batteria assicura una durata di circa una settimana, con un utilizzo regolare. Perfetta compatibilità con Android ed iOS.

Fai in fretta, prima che le Offerte di Primavera su Amazon finiscano: metti nel carrello il tuo nuovo smartwatch Rinsmola e, oltre a pagarlo pochissimo, arriverà presto a casa e con spedizione gratuita.

