Smartwatch a solamente 22,49€?! Sì, con questa mega offerta di Amazon

Il Blackview R30 Smartwatch offre tanta tecnologia ad un prezzo scandalosamente basso. Questo device è progettato per offrirti un’esperienza completa di smartwatch ad un prezzo imbattibile. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 22,49€ grazie al coupon sconto del 10%.

Questo smartwatch è dotato di un ampio schermo touchscreen TFT da 1.83 pollici, che ti regala un’immagine nitida e chiara, mentre la possibilità di scegliere tra diversi quadranti ti consente di personalizzarlo secondo il tuo stile. Le due cinturini intercambiabili inclusi, in silicone e tessuto, rendono questo smartwatch adatto a ogni occasione.

Le funzioni di questo smartwatch sono state progettate per tenerti al passo con il tuo stile di vita attivo. Monitora i tuoi passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, mentre le 24 modalità di esercizio con registrazione GPS ti consentono di tenere traccia delle tue attività sportive in modo dettagliato. Inoltre, ricevi notifiche intelligenti per chiamate, SMS e social media direttamente sul tuo polso, in modo da non perdere mai un messaggio importante.

La tua salute è al centro di Blackview Smart Watch. Grazie al sensore di movimento ad alte prestazioni, monitora costantemente la tua frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno, fornendoti informazioni preziose sulla tua salute fisica. Tutti i dati vengono sincronizzati con l’app GloryFit sul tuo smartphone, consentendoti di tenere traccia delle tue statistiche e dei tuoi progressi.

Con una batteria da 280 mAh e la ricarica rapida, questo smartwatch offre un’autonomia fino a 10 giorni con una singola ricarica e fino a 30 giorni in standby, garantendo che tu possa utilizzarlo senza interruzioni. È compatibile con la maggior parte degli smartphone e funziona sia con Android che iOS. Basta scaricare l’app GloryFit e iniziare a godere di tutte le funzionalità offerte da questo smartwatch multifunzione. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere un compagno per il fitness e il benessere sempre al tuo polso, approfitta dell’offerta speciale su Amazon e portatelo a casa con un grande risparmio!

