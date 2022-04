Smartwatch a 6€ su Amazon, spedito gratis: possibile ERRORE di prezzo

Il nuovo smartwatch puoi prenderlo a pochi spiccioli da Amazon, per effetto di un possibile errore di prezzo. Bastano 6€ circa appena per il wearable che ho scovato. Un device dotato, si legge nell’inserzione, anche di stima della pressione sanguigna oltre che del controllo del battito cardiaco.

Per provare ad approfittarne, se non sono già finiti, devi solo completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. La disponibilità è altamente limitata.

Uno smartwatch a 6€ su Amazon: errore di prezzo?

Un dispositivo certamente non top di gamma, ma al quale manca assolutamente niente per affiancarti nel quotidiano. Oltre alla gestione delle notifiche dal polso, puoi anche usarlo come activity tracker per tenere traccia dei tuoi risultati sportivi.

Ancora, è una buona soluzione – come anticipato – per monitorare la tua salute. Uno stile sportivo, con display in cassa squadrata, che ben si abbina a qualsiasi outfit. Non manca nemmeno la certificazione IP65, che garantisce ottima resistenza al contatto accidentale con l’acqua.

Insomma, uno smartwatch sicuramente entry level, ma che costa meno di una pizza margherita ed è persino spedito gratis. Approfitta adesso di questo possibile errore di prezzo Amazon e portalo a casa a 6€ circa appena. Se cliccando sul link, il prodotto non risulta disponibile, allora è già finito.