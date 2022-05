Smartwatch a 11€ su Amazon: lo sfizio tech è quasi GRATIS

Adesso puoi toglierti uno sfizio con pochi spiccioli su Amazon. Per questo interessante smartwatch dal look fresco e sportivo bastano 11€ circa appena. Un device che è perfetto anche come alleato per salute, grazie alla possibilità di stimare la pressione sanguigna. Per accaparrartelo a questo prezzo, ti serve usare uno speciale coupon. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “4ICCKP7D”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Uno smartwatch a prezzo piccolissimo su Amazon

Dal display, incastonato in cassa squadrata, gestisci tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone. Non dovrai più prenderlo ogni volta che suona e potrai dare priorità solo agli avvisi che realmente ti interessano.

Dotato di diverse feature dedicate alla salute, come anticipato puoi sfruttarlo per monitorare il battito cardiaco, ma anche la qualità del riposo notturno e la stima della pressione sanguigna. Ovviamente, se deciderai di lasciarlo al polso mentre fai sport, le sue funzionalità ti verranno incontro anche per monitorare le tue performance. Infatti, questo wearable funziona anche come activity tracker.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: il tuo smartwatch è quasi gratis adesso. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “4ICCKP7D”. Dimezzi il prezzo finale, lo prendi a 11€ circa appena e godi di spedizioni gratuite. Diverse colorazioni disponibili nel momento in cui ti segnalo questa interessante occasione.