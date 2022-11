Smartwatch a 10€ su Amazon: OCCASIONE o errore di prezzo?

Non è mai chiaro se occasioni come queste siano frutto di un errore di prezzo. Ad ogni modo, quando capita è bene approfittarne velocemente. Uno smartwatch base di gamma, ma completo, che puoi portare a casa a 10€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “LAPR4VE6”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Disponibilità sicuramente soggetta a rapido esaurimento.

Smartwatch quasi gratis su Amazon: l’occasione è ghiotta

Un wearable naturalmente base di gamma, sarebbe folle pretendere di più. Tuttavia, a un prezzo più basso di una pizza d’asporto, è assolutamente interessante l’occasione di prendere un dispositivo pronto a fare da assistente quotidiano.

Notifiche, avvisi, identità del chiamante e non solo. Tutto a portata di polso. Leggi tutto direttamente dal display, ogni volta che serve. Ancora, sono diverse le funzionalità dedicate salute e allo sport. Insomma, un dispositivo interessante, che adesso prendi a pochi spiccioli da Amazon.

Metti nel carrello il tuo smartwatch, applica il codice “LAPR4VE6” e completa l’ordine al volo per approfittarne. Attualmente, puoi prenderlo a 10€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Disponibilità in promozione certamente limitata, non assicuriamo che il dispositivo sia ancora in sconto nel momento in cui consulterai l’inserzione.

