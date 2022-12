Smartwatch a 13,99€: ERRORE PREZZO o FOLLIA Amazon?

È inutile che ti dai pizzicotti per svegliarti, non stai sognando, è tutto reale. Tieni presente però, te lo dico subito, che un prezzo del genere sparirà in un attimo. Per cui per evitare di perderlo fiondati su Amazon e metti adesso nel tuo carrello questo smartwatch a soli 13,99 euro, invece che 37,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non è ben chiaro quale sia la causa di questo sconto pazzesco, potrebbe essere addirittura un errore di prezzo. Tuttavia quello che interessa non è il motivo ma lo sconto del 47% più il 30% del coupon per un maxi risparmio. Nonostante questo non sia uno smartwatch di una marca conosciuta presenta delle ottime caratteristiche. È impermeabile, a diverse modalità di sport e fitness e puoi ricevere le notifiche di messaggi e chiamate.

Smartwatch con tantissime funzioni a prezzo assurdo

Questo orologio smart è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le fasi del sonno mentre dormi. È dotato di 6 modalità sportive tra cui corsa e ciclismo. Inoltre potrai impostare degli obiettivi nell’app dedicata per poi visualizzare le tue statistiche in tempo reale durante gli allenamenti.

Ricevi le notifiche di SMS, e-mail e messaggi dai vari social come Facebook, Twitter e WhatsApp. Quando riceverai una chiamata sul tuo smartphone associato potrai eventualmente rifiutarla direttamente dal tuo polso. Design pratico e leggero con un cinturino in morbido silicone molto confortevole. Può durare fino a 6 giorni con una sola ricarica ed è resistente all’acqua con certificazione IP68.

Approfitta subito di questa speciale offerta che trovi solo su Amazon. Come dicevo lo sconto è davvero esagerato per cui non potrà durare a lungo. Se non vuoi rischiare di perdertelo dovrai essere veloce. Acquista adesso il tuo smartwatch a soli 13,99 euro, invece che 37,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.