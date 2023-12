Smartwatch con 120 profili sportivi e microfono per chiamate a 37€

Rispondi alle chiamate direttamente dal polso con questo smartwatch che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 37 euro applicando il coupon in pagina e inserendo il codice MK2HWK85 al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 30% più di un ulteriore sconto del 5% e risparmi circa 20 euro sul totale. Con questo wearable al polso puoi fare di tutto, dalle attività sportive a quelle quotidiane, tenendo sotto controllo il tuo stato di salute. Un vero affare da non perdere.

Smartwatch spettacolare a prezzo mini

Questo smartwatch ha un microfono e un altoparlante incorporato che ti permette di rispondere alle chiamate senza usare lo smartphone. Una volta che lo hai collegato via Bluetooth al tuo cellulare riceverai le notifiche di messaggi, chiamate, e-mail e social. Ha un bellissimo display da 1,39 pollici dove potrai scegliere uno dei tantissimi quadranti disponibili personalizzandolo come desideri.

Se sei un amante dello sport potrai scegliere una delle oltre 120 modalità sportive e tenerti in forma. Mentre le svolgi il tuo wearable tiene traccia dei km percorsi, delle calorie bruciate, del battito del cuore e dell’ossigeno nel sangue. Ed è anche resistente all’acqua con certificazione IP68 per cui lo puoi usare tranquillamente al mare o in piscina.

Fai presto perché è una promozione troppo allettante per poter durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 37 euro applicando il coupon in pagina e inserendo il codice MK2HWK85 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.