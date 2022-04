Smartwatch ‎di LUSSO tutto italiano: solo 47€ per averlo al polso

Uno smartwatch con design italiano, elegante e dotato di tutte le funzioni tipicamente rintracciabili a bordo di simili prodotti? Esiste, eccome se esiste! L'orologio smart ‎Florence Marlen è la scelta giusta per chiunque ricerchi performance al top senza rinunciare all'impatto estetico.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che il prezzo torni a salire: effettua subito il tuo acquisto e, grazie alle offerte di primavera su Amazon, godrai di uno sconto iniziale del 17% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 5% da spuntare in pagina e porterai a casa lo smartwatch ‎Florence Marlen con poco più di 47 euro.

Smartwatch ‎Florence Marlen a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

Florence Marlen è da sempre sinonimo di qualità e raffinatezza: il Made in Italy è pienamente espresso in uno smartwatch che non passerà mai inosservato. La batteria integrata ti consentirà di averlo al polso per un'intera settimana. Stiamo inoltre parlando di un orologio impermeabile, che potrai indossare ovunque.

Uno smartwatch completo anche dal punto di vista tecnico: connettività Bluetooth, accelerometro, sensore ottico, touch-screen ed il sistema operativo Florence Marlen OS. Non dimenticare poi le tantissime funzioni disponibili: misuratore pressione sanguigna, misuratore ossigenazione sanguigna, 4 modalità di allenamento sportivo, controllo remoto della fotocamera, controllo remoto della musica, cronometro, monitoraggio del sonno, sveglia. Avrai inoltre la possibilità di controllare le notifiche di WhatsApp, Facebook, Instagram e potrai chiaramente gestire le telefonate.

Cogli al volo questa occasione, le unità disponibili stanno per terminare! Metti nel carrello il tuo nuovo smartwatch ‎Florence Marlen: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.