Un dispositivo sfizioso e super utile. Il tuo smartphone lo sfrutterai al massimo, grazie a uno schermo più ampio e un volume più alto. Questo gadget tech integra un amplificatore per display (da 12″) e uno speaker Bluetooth. Il bello è che adesso lo prendi a prezzo ridicolo da Amazon: solo 12€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Completa rapidamente l'ordine, pochissimi pezzi a disposizione.

Smartphone: super schermo e ottimo audio, prezzo minuscolo

Super portatile, questo gioiellino è un piccolo concentrato di tecnologia. Lo apri, colleghi in Bluetooth lo speaker al tuo device e poi posizioni lo stesso nell'apposito alloggiamento. Il gioco è fatto: ti piazzi davanti all'ingranditore di schermo e godi di una superficie più ampia immediatamente.

La cassa wireless ti permetterà invece di godere di un volume ben più elevato di quello che potresti ottenere con le mere casse del tuo dispositivo.

Grazie al suo design compatto, questo sfiziosissimo gadget tech puoi sfruttarlo praticamente ovunque ed è proprio questo il bello. Un sistema di intrattenimento portatile, in qualsiasi momento lo desideri.

Non perdere l'occasione Amazon del momento, porta adesso a casa questo gioiellino per smartphone a 12€ circa appena. Schermo enorme e super volume: tutto per un prezzo irrisorio e non solo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

