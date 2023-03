Smartphone TOP a prezzi ridicoli: i migliori delle Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di primavera di Amazon includono alcuni dei migliori smartphone sul mercato a prezzi scontati. Sono disponibili modelli di diverse marche, tra cui Google, Xiaomi, POCO e Samsung, con sconti che consentono di risparmiare fino al 30% rispetto ai prezzi originali. L’evento di Amazon è un’ottima occasione per acquistare un nuovo smartphone di alta qualità a un prezzo accessibile.

Vediamo quali sono i modelli di smartphone più scontati, dispositivi TOP a prezzi da outlet:

Uno dei telefoni in offerta è il Google Pixel 6a, disponibile su Amazon al prezzo di 329,00€ invece di 459,00€. Questo telefono è dotato di una fotocamera di alta qualità, un grande schermo OLED e una batteria di lunga durata. Inoltre, con la promessa di aggiornamenti software costanti, il Google Pixel 6a offre prestazioni elevate e una grande esperienza utente.

Un altro modello in offerta è il Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, che viene venduto a 299,90€ invece di 379,90€. Questo smartphone ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una fotocamera posteriore quadrupla con obiettivo grandangolare e una fotocamera frontale da 16 MP. Inoltre, il Redmi Note 11 Pro 5G ha un grande schermo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che lo rende ideale per guardare video o giocare ai giochi.

Il POCO X5 5G è un altro telefono che è possibile acquistare a un prezzo scontato di 249,90€ invece di 299,90€. Questo dispositivo è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una fotocamera quadrupla posteriore da 48 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Inoltre, ha un grande schermo da 6,67 pollici e supporta la connettività 5G, il che lo rende veloce e adatto a chi desidera un telefono di alta qualità ma con un prezzo accessibile.

Il Samsung Galaxy S23, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è disponibile su Amazon a 839,00€ invece di 979,00€. Questo smartphone è dotato di un grande schermo AMOLED da 6,6 pollici, una fotocamera posteriore tripla da 64 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. Inoltre, ha una batteria di lunga durata e supporta la connettività 5G.

Il Google Pixel 7 con 128 GB di memoria interna è un altro smartphone in offerta su Amazon, disponibile a 549,00€ invece di 649,00€. Questo dispositivo ha una fotocamera posteriore tripla con un obiettivo grandangolare e una fotocamera frontale da 8 MP. Inoltre, ha un grande schermo OLED da 6,2 pollici e una batteria di lunga durata.

Infine, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G con 512 GB di memoria interna è disponibile a 1099,00€ invece di 1489,00€. Questo smartphone ha una fotocamera posteriore quadrupla da 108 MP, una fotocamera frontale da 40 MP e un grande schermo AMOLED da 6,8 pollici. Inoltre, è dotato di una batteria di lunga durata, di supporto alla connettività 5G e di una memoria interna espandibile fino a 1 TB.

Come abbiamo visto le Offerte di Primavera di Amazon includono alcuni dei migliori smartphone del mercato a prezzi scontati. Ci sono modelli adatti a diverse esigenze, dalle opzioni più economiche come il POCO X5 5G, alle opzioni premium come il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Inoltre, ci sono anche telefoni con un’ottima fotocamera come il Google Pixel 7 o il Samsung Galaxy S23, ideali per chi desidera scattare foto e video di alta qualità. Insomma hai solo l’imbarazzo della scelta e ricordati che tutte le offerte che ho segnalato usufruiscono delle spedizioni rapide e gratuite per gli abbonati Prime.

