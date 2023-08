Smartphone subito più VELOCE con questo accessorio WOW da 7€

Se il tuo smartphone è particolarmente lento, con ogni probabilità è un problema di memoria. Divertendosi con la sua potente fotocamera, è probabile che tu abbia saturato il device con foto e video ed è quindi tempo di fare un po’ di pulizia. Per fortuna, non serve cancellare i tuoi contenuti e nemmeno pagare costosi abbonamenti in cloud per conservare i file.

Infatti, con un geniale accessorio da 7,98€ come questo puoi rapidamente risolvere il problema. Si tratta di una speciale chiavetta USB da 128GB con doppia uscita: una di tipo USB C per il collegamento diretto al tuoi device e una di tipo USB A. In questo modo, potrai collegarla al PC così da scaricare i tuoi contenuti e conservarli sul computer. Dopodiché, dovrai solo cancellare dallo smartphone i file dei quali hai effettuato il backup: sarà subito più veloce! Provare per credere!

Come anticipato, puoi prenderla a 7,98€ appena da Amazon e le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: solitamente a questo prezzo dura pochissimo!

Un accessorio che, ovviamente, non potrebbe essere più versatile. Non solo il backup della memoria del tuo device, ma anche piena possibilità di utilizzarla su PC, media player e altre periferiche.

Del resto, con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione, potrai gestire anche file di enormi dimensioni.

A questo punto, non ti resta che completare l’ordine al volo e accaparrarti questo spettacolare dispositivo da Amazon a 7,98€ appena. Il tuo smartphone sarà subito più veloce e potrai sfruttarlo in un sacco di modi. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.