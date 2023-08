Smartphone sicuro in auto, ZERO ingombro: solo 5€ per il supporto INVISIBILE

Evita gli ingombri di supporti auto per smartphone, che puntualmente rovinano anche i bocchettoni dell’aria condizionata. Il modello invisibile praticamente sparisce, quando non serve, ma all’occorrenza terrà il tuo dispositivo ben saldo mentre sei alla guida. Un prodotto geniale, praticamente compatibile con qualsiasi dispositivo, adesso lo prendi a 5,99€ appena da Amazon: completa al volo l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto semplicissimo da utilizzare, che arriva con in kit tutto l’occorrente:

accessorio da posizionare ovunque desideri in macchina tramite potente adesivo (ma anche in altri ambiti, persino in casa!);

(ma anche in altri ambiti, persino in casa!); una serie di magneti da inserire fra la cover e il posteriore dello smartphone oppure da attaccare con adesivo.

A quel punto, non ti servirà altro. Il supporto auto per smartphone, ultra slim e a zero ingombro, sarà pronto. Basterà posizionare il tuo device che, per merito della potente forza magnetica, resterà ben stabile anche in caso di vibrazioni mentre il veicolo è in movimento.

Quando non è in uso, questo elegante accessorio non solo non rovinerà l’estetica del tuo abitacolo, ma lo impreziosirà, lasciando in pace i bocchettoni dell’aria. Completa l’ordine al volo per prendere il kit a 5,99€ appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.