Gli smartphone Samsung da acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è ufficialmente iniziata. Fino al 31 marzo il grande e-commerce ci darà l’occasione di fare acquisti scegliendo tra migliaia di prodotti in super sconto. Partiamo subito da una categoria che non sfugge alle promozioni del momento: gli smartphone Samsung. Il brand, che da sempre è sinonimo di qualità ed efficienza, ogni anno propone nuovi modelli per ogni fascia di prezzo, capaci di soddisfare ogni tipologia di utente.

Per scegliere lo smartphone più adatto alle proprie esigenze, inizia definendo il budget e l’uso principale: lavoro, gaming, fotografia, ecc.. Valuta le dimensioni e la risoluzione dello schermo, preferendo schermi più grandi per multimedia o più piccoli per maneggevolezza. Controlla le specifiche tecniche come processore, RAM (minimo 4 GB per uso base, 6-8 GB per multitasking) e memoria interna (da 32 GB a 1 TB). Se la fotografia è importante, confronta le caratteristiche delle fotocamere. Infine, verifica la durata della batteria e la resistenza del dispositivo.

Definite le tue esigenze non ti resta che trovare lo smartphone Samsung che più si addice alle tue necessità. Ecco i nostri modelli preferiti, in ordine crescente di prezzo.

Samsung Galaxy A34

Il Samsung Galaxy A34 è uno smartphone versatile e performante. Dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e refresh rate a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e luminosa. Il dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1080, con CPU Octa-core e GPU Mali-G68 MC4, garantendo prestazioni ottimali per multitasking e gaming. La fotocamera principale da 48 MP, con stabilizzazione ottica (OIS), è affiancata da una fotocamera frontale da 13 MP, ideale per selfie e videochiamate. La batteria da 5000 mAh supporta ricarica rapida a 25 W, assicurando lunga durata. Con connettività 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3 e certificazione IP67 per resistenza ad acqua e polvere, il Galaxy A34 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo completo e affidabile.

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon lo trovi scontato a metà prezzo: 199,90 euro, invece di 399 euro. Un vero affare, da non sottovalutare.

Smartphone Samsung Galaxy A35

In sconto anche lo smartphone Samsung Galaxy A35 5G, nella variante Lime da 128 GB. Con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e refresh rate a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e luminosa, con una luminosità massima di 1000 nits. Alimentato dal chipset Exynos 1380, con CPU Octa-core e GPU Mali-G68 MP5, offre prestazioni ottimali per multitasking e gaming. La fotocamera principale da 50 MP, con stabilizzazione ottica (OIS), è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 5 MP, mentre la frontale da 13 MP supporta video HDR per selfie di alta qualità. La batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida a 25 W, assicura lunga durata. Certificato IP67 per resistenza ad acqua e polvere.

Anche qui, il prezzo si fa molto interessante: lo trovi in offerat a 251,90 euro, il 35% in meno rispetto al prezzo usuale.

Lo smartphone Galaxy A26

Galaxy A26 5G è uno smartphone del design sottile e lineare, spesso solo 7,7 mm. Con display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il dispositivo, anche in questo caso, è alimentato dal chipset Exynos 1380, con CPU Octa-core e GPU Mali-G68 MP5. Anche il comparto camera e la batteria non si discostano molto dal modello precedente. Con certificato IP67 per resistenza ad acqua e polvere, offre ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, il Galaxy A26 offre spazio sufficiente per archiviazione e multitasking.

Lo puoi acquistare in sconto a 319,90 euro.

Smartphone Samsung top gamma: Galaxy S24

Lo smartphone Samsung Galaxy S24 è un dispositivo di fascia alta che combina design elegante e prestazioni avanzate. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz e assicura una luminosità di picco di 2600 nits. Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 8, con CPU Deca-core e GPU Xclipse 940, garantendo prestazioni ottimali per ogni attività.

La fotocamera principale da 50 MP, con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria garantisce lunga durata e il certificato IP68 per resistenza ad acqua e polvere lo rendono robusto e durevole.

Con le offerte Amazon ora puoi averlo a 699 euro, invece 989 euro.

Smartphone Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 non ha bisogno di presentazioni. Con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con CPU Deca-core e GPU Xclipse 940, garantendo prestazioni ottimali per multitasking e gaming. Il comparto camera è davvero eccezionale, con fotocamera principale da 50 MP, con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre la frontale da 12 MP supporta video HDR. La batteria, anche in questo caso, è da 4000 mAh, con ricarica rapida a 25 W, assicura lunga durata. Certificato IP68 presente. Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è davvero potentissimo.

Ora lo paghi 840,65 euro, invece di 989 euro. L’offerta scade il 31 marzo, non pensarci su troppo.

Il top: Samsung Galaxy S25 Ultra

Lo smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra è il top di gamma. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+, con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con CPU Octa-core e GPU Adreno 830, offrre prestazioni ottimali per qualsiasi utilizzo, anche in multitasking. La fotocamera principale da 200 MP, con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica (OIS), è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una teleobiettivo a periscopio da 50 MP con zoom ottico 5x, lo rendono perfetto per gli amanti delle foto. La batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida a 45 W, assicura lunga durata.

Il meglio in casa Samsung è ora in sconto a 1.376,15 euro, invece di 1.619 euro, ma a tempo limitato.

Il pieghevole Galaxy Z Flip 5 5G

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, nella variante Graphite da 256 GB, è uno smartphone pieghevole che combina design innovativo e prestazioni avanzate. In questo caso abbiamo un display interno Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2640 x 1080 pixel) e refresh rate dinamico a 120 Hz. Mentre quello esterno è un Super AMOLED da 3,4 pollici, con risoluzione di 720 x 748 pixel, permette di utilizzare widget e funzionalità specifiche senza aprire lo smartphone. Equipaggiato come ogni top gamma, ha una fotocamera principale da 12 MP, con apertura f/1.8, è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, mentre la frontale da 10 MP supporta video HDR per selfie di alta qualità. La batteria qui è da 3700 mAh, con ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 15 W.

Il suo prezzo in sconto su Amazon è di 775,99 euro, invece di 1.003,13 euro.

A te la scelta tra il migliore smartphone Samsung della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Ti ricordiamo che hai tempo fino al 31 marzo per approfittarne.