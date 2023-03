Smartphone Samsung da acquistare con le Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di Primavera su Amazon sono ufficialmente cominciate: si tratta dell’occasione più conveniente per mettere le mani sui migliori smartphone Samsung in sconto: potrai risparmiare fino a 460€.

Proposte per tutte le esigenze e, soprattutto, per tutte le tasche: dai top di gamma del momento agli entry level, passando per i medio gamma che riscuotono sempre un notevole successo di pubblico in virtù dell’elevato rapporto qualità-prezzo.

Offerte di Primavera Amazon: tutti gli smartphone Samsung in sconto

Senza ulteriori preamboli, diamo uno sguardo agli smartphone Samsung che, solo fino al 29 marzo, avrai l’opportunità di acquistare a prezzi notevolmente ridotti grazie alle Offerte di Primavera su Amazon:

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a 1200€ con sconto del 19% (risparmi 279€);

a con (risparmi 279€); Samsung Galaxy S23 5G ad 879€ con sconto del 15% (risparmi 160€);

ad con (risparmi 160€); Samsung Galaxy Z Fold4 5G a 1409€ con sconto del 25% (risparmi 460€);

a con (risparmi 460€); Samsung Galaxy Z Flip4 5G a 799€ con sconto del 30% (risparmi 350€);

a con (risparmi 350€); Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a 1099€ con sconto del 26% (risparmi 390€);

a con (risparmi 390€); Samsung Galaxy S22 5G a 569€ con sconto del 35% (risparmi 310€);

a con (risparmi 310€); Samsung Galaxy M53 5G a 369€ con sconto del 23% (risparmi 111€);

a con (risparmi 111€); Samsung Galaxy M33 5G a 259€ con sconto del 24% (risparmi 80€);

a con (risparmi 80€); Samsung Galaxy M23 5G a 229€ con sconto del 23% (risparmi 70€);

a con (risparmi 70€); Samsung Galaxy A14 5G a 229€ con sconto del 15% (risparmi 40€);

a con (risparmi 40€); Samsung Galaxy M13 a 169€ con sconto del 23% (risparmi 50€).

Non perdere l’opportunità di portare a casa il tuo smartphone Samsung preferito ad un prezzo da sogno grazie alle Offerte di Primavera su Amazon: devi fare in fretta, hai solo pochi giorni di tempo per approfittare di questi irripetibili sconti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.