Smartphone rugged ultra resistente con batteria INFINITA a prezzo WOW

Se sei quotidianamente impegnato in lavori in cui gli “smartphone normali” non sopravviverebbero nemmeno 1 minuto, allora è arrivato il momento di fare le cose per bene e scegliere uno tra i migliori smartphone rugged in offerta su Amazon.

Il modello Oukitel WP5, infatti, rappresenta la soluzione ideale per utilizzare lo smartphone sul cantiere, in officina o semplicemente in contesti in cui i classici smartphone sarebbero costantemente a rischio.

Lo smartphone rugged Oukitel WP5 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Con uno sconto del 23%, infatti, lo smartphone di Oukitel dispone di una struttura super robusta in grado di reggere alle cadute più proibitive e ai graffi. Ma c'è di più: non solo resiste fino a 24 ore sommerso in 1 metro d'acqua, ma è sviluppato anche per continuare a funzionare anche alle temperature più estreme.

Lo schermo grande da 5.5 pollici ad altissima risoluzione è dotato di un vetro ultra resistente durevole e pensato per resistere anche ai graffi, mentre l'hardware di cui dispone è perfetto per utilizzare tutte le applicazioni Android di cui hai bisogno senza alcun tipo di compromessi.

Lo smartphone rugged non è solo ideale per essere utilizzato in condizioni estreme, ma è perfetto anche per chi non si può permettere di restare senza batteria proprio sul più bello. Costituito da una incredibile batteria da ben 8000 mAh, infatti, lo smartphone ti garantisce fino a 615 ore di standy con una singola carica, 42 ore di conversazione, 43 ore di produzione audio e 12 ore di riproduzione video.

Inoltre, se hai bisogno di una fotocamera di alto livello per il tuo lavoro in cantiere, lo smartphone di Oukitel dispone di ben tre fotocamere posteriori che ti permettono di scattare foto di alto livello e video ad alta risoluzione. Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone rugged in offerta su Amazon e portalo con te ovunque: in cantiere, in officina oppure in gita in montagna e non preoccuparti più di graffi e/o ammaccature.