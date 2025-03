Smartphone Realme in offerta a 95€ su Amazon: è il low cost da prendere (6/128 GB)

Il Realme Note 60 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 100 euro: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, l’entry level di Realme è acquistabile al prezzo scontato di 95 euro, scegliendo la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage che viene venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme Note 60: un best buy nella fascia bassa

La scheda tecnica del Realme Note 60 comprende un display IPS da 6,74 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Unisoc T612 che viene affiancato da ben 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Si tratta di una dotazione ottima per un modello da meno di 100 euro che riesce a tenere testa a modelli di fascia più alta. Da segnalare che lo smartphone è anche certificato IP64 risultando ancora più interessante in questa fascia di prezzo. Il sistema operativo è Android 14. C’è anche il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 60 6/128 GB al prezzo scontato di 95 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è ora acquistabile tramite il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è possibile scegliere tra due diverse colorazioni del dispositivo.