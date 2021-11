Smartphone: questa GENIALATA multiuso a 4€ è da avere

Su Amazon ci sono gadget molto interessanti e super economici. Ad esempio, questo dispositivo per smartphone è imperdibile, soprattutto a 4€ circa appena e con spedizioni gratis.

Un localizzatore, un trovatutto e un telecomando per scattare a distanza foto. Tutto, racchiuso in un bellissimo portachiavi dall'aria tech. Approfitta adesso del super sconto Amazon del momento: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “KEL5DVGZ”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Dispositivo multiuso per smartphone a prezzo ridicolo

Bello e con un design dall'appeal super tecnologico. Lo attacchi a borsa, chiavi, portafogli o a qualsiasi dispositivo vuoi proteggere ed evitare di perdere. Dopodiché, lo configuri (tramite Bluetooth) in abbinata allo smartphone e inizi a sfruttarlo attraverso la specifica applicazione per Android e iOS.

Il software ti permetterà di localizzare la posizione del gadget e – di conseguenza – dell'oggetto al quale è attaccato. Un ottimo modo per non perdere quello che ami. Se la connessione Bluetooth fra smartphone e device si interrompe, ricevi un avviso: in questo modo, eviterai di dimenticare qualcosa.

Come anticipato, questo gadget tech non è solo questo, anzi. Si tratta anche di un ottimo strumento per scattare fotografie perfette a distanza. Infatti, dopo che il dispositivo sarà stato connesso in Bluetooth allo smartphone, potrai premere l'unico pulsante del quale è dotato e si compirà la magia.

Potrai scattare una foto – oppure iniziare o interrompere la registrazione di un video – senza toccare lo smartphone. Il dispositivo perfetto, quindi, per foto di gruppo, selfie panoramici oppure scatti in manuale.

Insomma, questo super gadget è una vera e propria genialata. Un prodotto che ora porti anche a casa a prezzo ridicolo da Amazon. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “KEL5DVGZ”. In questo modo, te lo accaparri a 4€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce: coupon attivabili limitatissimi.