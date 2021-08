Quando proverai questo gadget tech, te ne innamorerai. Il proiettore oleografico per smartphone è un vero spettacolo. Il bello è che ora lo prendi quasi gratis da Amazon: lo porti a casa a 1,60€ con spedizioni gratis.

Smartphone: il proiettore olografico è quasi gratis su Amazon

Quando vidi i primi “prisma magici” provi a costruirne uno a casa. Come da previsioni, ho rimediato un taglio al dito, tentando di dare forma alla plastica, e il nastro adesivo ha poi reso inutile il lavoro: non si vedeva per niente bene.

Adesso, questi gadget tech super divertenti sono fortunatamente a buon mercato. Su Amazon, normalmente, costano intorno ai 10/15€ (puoi verificare qui), ma – se non hai fretta di riceverlo – puoi averlo a prezzo ridicolo: solo 1,60€.

Il loro funzionamento è super semplice: scegli l'immagine da proiettare (ne è pieno il Web, ma puoi anche crearne di tuo perché è facilissimo), attacchi il prisma con la ventosa sullo schermo dello smartphone, spegni la luce e ti godi la magia. Letteralmente, vedrai l'immagine in 3D all'interno del prisma. Per avere il massimo, basterà mettere la luminosità dello schermo impostata sul livello più alto e – naturalmente – più buio ci sarà intorno, più bello sarà il risultato.

Un prodotto che stupisce e diverte, che puoi rinnovare in continuazione: basta cambiare l'immagine.

Approfitta adesso dell'occasione del momento e togliti uno sfizio tech assurdo: il proiettore olografico per smartphone lo prendi a 1,60€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

