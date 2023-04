Smartphone più potenti di marzo 2023: ecco quali sono

Altro mese, altra rassegna degli smartphone più potenti sul mercato offerta dagli esperti dei benchmark di AnTuTu. La rinomata piattaforma di test per dispositivi mobili ha aggiornato la classifica dei migliori smartphone Android del momento per pura potenza, evidenziando il dominio dei processori Qualcomm Snapdragon di ultima generazione rispetto alla concorrenza.

Gli smartphone più potenti di marzo 2023

Come potete vedere dal grafico sottostante, l’intera Top 10 vede come protagonisti gli ultimi chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la sua evoluzione 8+ Gen 1 e il successore 8 Gen 2. Il dispositivo mobile più potente in assoluto è Red Magic 8 Pro+, nella versione specifica dotata di 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna: con i suoi 1.308.126 punti sembra quasi irraggiungibile!

Attenzione, però, al vivo X90 Pro+ dotato dello stesso chipset e di appena 4 GB di RAM in meno, il quale si posiziona al secondo posto con 1.298.560 punti. A chiudere la Top 3 è lo Xiaomi 13 Pro, con al suo interno il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 capace di raggiungere quota 1.279.978 punti nei benchmark AnTuTu.

Nella Top 5 si trovano quindi lo Xiaomi 13 base e il Samsung Galaxy S23 Ultra, abbastanza distaccati nel punteggio ma altrettanto soddisfacenti. La Top 10 si chiude, infine, con i seguenti modelli in ordine:

Samsung Galaxy S23+ : 1.222.670 punti

: 1.222.670 punti Samsung Galaxy S23 : 1.192.641 punti

: 1.192.641 punti OnePlus 11 : 1.150.751 punti

: 1.150.751 punti Xiaomi 12T Pro : 1.076.952 punti

: 1.076.952 punti Xiaomi 12 Pro: 983.904 punti

A differenza della classifica degli smartphone top di gamma più potenti sul mercato a marzo 2023, la lista dei modelli di fascia medio-alta vede il dominio dei processori MediaTek Dimensity di ultima generazione, con modelli esclusivamente di marchi asiatici come iQOO Neo7, vivo V27 Pro, realme GT Neo 3 e POCO X4 GT.