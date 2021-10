Smartphone perfetto per tutti i giorni: 149€ e diventa tuo

Se il tuo smartphone sta iniziando a dare problemi e sei alla ricerca di un modello sostitutivo questo Samsung Galaxy A12 è praticamente perfetto per te. Come mai? Ti offre tutto ciò di cui hai bisogno e te lo porti a casa a soli 149,00€. Tutto questo grazie ovviamente alla promozione su Amazon che ti fa risparmiare esattamente trenta euro sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy A12: le specifiche tecniche di questo smartphone

Semplicissimo, Samsung Galaxy A12 è un dispositivo che non presenta tanti fronzoli ma per un utilizzo quotidiano è praticamente tutto ciò che stavi cercando. Disponibile in colorazione nera ha un design lineare ed elegante che te lo fa apprezzare anche dal punto di vista estetico.

Monta un display da 6,5 pollici in risoluzione HD+ che ti fa scorrere tra le applicazioni senza problemi, ti concede un'ottima visuale anche in termini di contenuti streaming e gaming mobile. Per poter effettuare tutto ciò che vuoi ti mette a disposizione un processore Octa Core a cui vengono abbinati 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Sono pochi? Non ti preoccupare visto che con una semplice MicroSD li puoi espandere a piacimento.

Non mancano all'appello ulteriori caratteristiche degne di nota come una fotocamera quadrupla sul retro e una batteria da 5000mAh che ti regala un giorno intero di autonomia. Cosa vorresti di più?

