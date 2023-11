Smartphone OPPO Find X5 Lite in offerta Black Friday a 269,99€

La settimana delle offerte Black Friday è la tua occasione per aggiornare il tuo equipaggiamento con uno smartphone non troppo costoso, ma in grado di soddisfarti sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando di OPPO Find X5 Lite che può essere tuo al minimo storico di 269,99.

OPPO Find X5 Lite in offerta Black Friday

Parliamo di un dispositivo che fa parlare di sé, e non solo per il prezzo conveniente. Dotato di una tripla fotocamera da 64MP alimentata dall’intelligenza artificiale, l’OPPO Find X5 Lite cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 32MP, con il sensore Sony IMX615, assicura selfie incredibili, e grazie a funzioni come il Ritratto Color A.I. Video e l’AI Beautification, ogni tuo scatto sarà una piccola opera d’arte.

Il display AMOLED da 6.43″ con refresh rate di 90Hz ti regala un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La risoluzione FHD+ assicura colori vividi e dettagli cristallini, mentre la protezione visiva garantisce il massimo comfort durante l’uso prolungato del tuo smartphone.

La batteria da 4500mAh assicura una durata eccezionale, ma quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W ti permette di farlo in un baleno. Nessuna attesa, solo prestazioni al top.

La sicurezza è al primo posto, e l’OPPO Find X5 Lite lo dimostra con lo sblocco schermo sotto il display con impronta digitale e lo sblocco facciale, per un accesso rapido e sicuro al tuo smartphone.

Resistente agli spruzzi d’acqua con certificazione IPX4, questo telefono è pronto a seguirti ovunque tu vada. E con la confezione completa di accessori, inclusa la cover in silicone e la pellicola protettiva, avrai tutto il necessario per proteggere il tuo nuovo acquisto.

Non farti scappare questa straordinaria offerta. Acquista l’OPPO Find X5 Lite a soli 269,99 euro durante il Black Friday su Amazon e goditi tutte le potenzialità di uno smartphone all’avanguardia a un prezzo irresistibile.

