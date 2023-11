Smartphone OPPO A78 (AI 50+2MP, 90Hz e 5000mAh) a soli 179,99 euro per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon potrebbe essere la tua occasione per acquistare un nuovo fantastico smartphone senza spendere troppo. OPPO A78 è disponibile infatti a soli 179,99 euro: un prezzo ridicolo per un dispositivo di questa qualità.

Smartphone OPPO A78 in offerta Black Friday

La fotocamera di OPPO A78 è una vera meraviglia, con un doppio sensore AI da 50MP + 2MP che cattura dettagli sorprendenti e una fotocamera frontale da 8MP perfetta per selfie impeccabili. Con funzioni avanzate come Panorama, Macro, Modalità Night e Portrait, avrai il controllo totale della tua esperienza fotografica.

L’esperienza visiva è altrettanto straordinaria grazie al display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz. I colori vivaci e i dettagli nitidi rendono ogni immagine e video un’esperienza coinvolgente. La protezione visiva integrata garantisce anche il benessere dei tuoi occhi.

La batteria massiccia da 5000mAh assicura che il tuo telefono ti accompagni per l’intera giornata senza problemi di ricarica costante. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SUPERVOOC67W garantisce una ricarica rapida, riportandoti in azione in un battibaleno.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo sblocco sotto lo schermo offre un modo comodo e sicuro per accedere al tuo telefono con un semplice tocco.

Lo smartphone OPPO A78 è una combinazione di potenza, stile e funzionalità avanzate e durante il Black Friday puoi ottenerlo a un prezzo straordinario. Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone che si distingue nella sua categoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.