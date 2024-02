Smartphone Nokia su Amazon: 4 modelli da non perdere in offerta speciale

Sei un fan dello storico brand Nokia e vuoi al contempo uno smartphone che sia economico ma capace di offrire prestazioni straordinarie? Allora sei nel posto giusto perché stiamo per presentarti una piccolissima selezione di dispositivi del produttore finlandese in offerta, tutti capaci di soddisfare le tue esigenze. E uno di questi è per i veri appassionati del vintage. Puoi sfruttare il bottone qui sotto oppure dare un’occhiata alla lista subito dopo.

Cominciamo quindi dal Nokia G42, uno smartphone con splendido display da 6.56 pollici, tripla fotocamera con intelligenza artificiale, una mega batteria da 5000mAh e un prezzo in sconto di soli 198,99 euro.

Passiamo quindi al Nokia G60 che si presenta con un display da 6,58 pollici, tripla fotocamera da 50 megapixel, batteria da 4500mAh, supporto Dual SIM e batteria da 4500mAh. Il prezzo in sconto è di 245,99 euro.

Il Nokia C02 è qualcosa di veramente economico, ma che è comunque di offrire un display da 5,45 pollici, una buona fotocamera e soprattutto una lunghissima durata della batteria. Proprio per questo è perfetto come smartphone aziendale o “da battaglia”. Il prezzo è di soli 64,99 euro.

Chiudiamo con qualcosa di veramente vintage: anche questo perfetto per chi ha bisogno di un telefono con funzioni essenziali e con una batteria incredibilmente resistente. Il Nokia 5310 è tuo a 44,99 euro.

Non ti rimane che cliccare sulla scheda del telefono che ha catturato la tua attenzione e completare l’acquisto. Il brand Nokia è sinonimo di qualità e garanzia ancora oggi, come ai vecchi tempi. Non resterai deluso.

