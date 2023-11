Smartphone Motorola in offerta su Amazon: tante occasioni per un VERO AFFARE

Motorola è protagonista del Black Friday: la gamma di smartphone del brand, infatti, è al centro di varie offerte su Amazon con sconti reali e nuovi minimi storici sia per gli smartphone di fascia alta che per i dispositivi della fascia media e gli entry level. Vediamo, quindi, tutte le offerte disponibili per il Black Friday di Amazon per la gamma Motorola:

Motorola Razr 40 Ultra

Nuovo minimo storico per il top di gamma Motorola Razr 40 Ultra. Il pieghevole dotato del potente chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage è ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro ed è venduto e spedito da Amazon. Per chi cerca un nuovo smartphone pieghevole di fascia alta, la promozione di Motorola è da cogliere al volo.

Motorola Edge 40 Neo

Passiamo alla fascia media con l’ottimo Motorola Edge 40 Neo. Lo smartphone, dotato del potente MediaTek Dimensity 1050, 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e di un display pOLED da 6,55 pollici, è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 329 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per il dispositivo.

Motorola Edge 30 Neo

Un altro ottimo mid-range in offerta per il Black Friday su Amazon è il Motorola Edge 30 Neo. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che di un display compatto con pannello OLED da 6,3 pollici. Con l’offerta in corso, il Motorola Edge 30 Neo è acquistabile al prezzo scontato di 234 euro.

Motorola Moto G14

Per chi vuole spendere poco c’è il Motorola Moto G14. Lo smartphone ha un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD, una batteria da 5.000 mAh, il chip Unisoc T616 e una buona dotazione di memoria, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. L’offerta permette l’acquisto al prezzo scontato di 109 euro.

Motorola Moto e32s

Un’altra proposta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico è il Motorola Moto e32s. Il prezzo è di appena 104 euro grazie all’offerta del Black Friday di Amazon. Lo smartphone è dotato di un display da 6,53 pollici e una batteria da ben 5.000 mAh. Ci sono anche 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

