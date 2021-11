Smartphone: lo speaker a induzione non l'hai MAI VISTO (20€)

Uno speaker audio a induzione, pensato per lo smartphone. Non serve il WiFi, non servono cavi e non serve il Bluetooth: devi solo appoggiare il dispositivo sull'apposito stand e si compie la magia. L'audio viene amplificato e godi di volume più alto e chiaro. Super bello e portatile, questo gioiellino adesso è in gran sconto su Amazon e ricevi anche un paio di auricolari a cavo (per musica di alta qualità) in omaggio. Porti tutto a casa a 20,41€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Come fare? Facilissimo:

spunta il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

metti gli auricolari nel carrello;

prima di completare l'ordine, applica il codice “ZE8DTF28”.

Offerta a tempo e scorte limitate: se cliccando i prodotti non sono disponibili, allora la promozione è finita.

Smartphone: con lo speaker a induzione c'è più gusto

Un prodotto super divertente oltre che pratico e utile. Perfetto, considerando la presenza di un supporto per il tuo dispositivo, per guardare video oppure per sessioni di gaming. Semplicemente, appoggi il terminale nell'apposito alloggiamento e – attraverso l'induzione – l'audio si propaga sfruttando il particolare speaker. Lo stesso è dotato di batteria integrata, quindi mentre lo usi non avrai alcun vincolo dei cavi.

Non ci sarà da perdere tempo con connessioni Bluetooth o cavetti AUX, avverrà tutto molto rapidamente e potrai godere di un volume più alto e chiaro in qualsiasi circostanza. Il classico gadget tech, che un appassionato di tecnologia non può perdersi, soprattutto in presenza di promozioni ghiotte come questa.

Per approfittarne subito, e portare a casa questo speaker audio a induzione per smartphone a 20€ circa appena da Amazon, devi solo seguire le istruzioni a inizio a articolo. Non solo potrai godere di spedizioni rapide e gratis, ma ricevi anche un ottimo paio di auricolari a cavo. Sii veloce però: promozione a tempo.