Smartphone indistruttibile con potenza e autonomia straordinarie: lo sconto imbattibile

Se cerchi uno smartphone potente, affidabile ed estremamente resistente ad un prezzo imbattibile, l’OUKITEL WP32 è perfetto per te. Con i suoi 12GB di RAM (4GB fisici + 8Gb virtuali) e 128 GB di memoria interna, questo smartphone ti garantirà estrema fluidità ed uno spazio sufficiente ad archiviare le tue app preferite, foto e video. Inoltre, se non dovesse bastarti, puoi sempre aumentare la sua memoria di 1TB grazie ad una scheda microSD.

Questo smartphone è pensato per resistere anche a condizioni estreme ed è certificato IP68. Significa che la sua impermeabilità è certificata. Inoltre è antipolvere e resistente agli urti. Si tratta quindi di un dispositivo ideale per chi pratica sport estremi o voglia semplicemente uno smartphone che non si rompa facilmente.

La sua batteria da 6300mAh ti assicura un’autonomia eccezionale: potrai usarlo per giorni senza doverlo ricaricare e questo lo rende il compagno ideale da portare sempre con sé anche durante le escursioni o le avventure fuori casa.

Il suo schermo HD+ da 6.0” ti offre inoltre la possibilità di avere una visione chiara e altamente dettagliata sia che tu stia navigando in rete o che stia usando le tue applicazioni. La dual camera da 10Mp + 5 Mp ti permette inoltre di scattare foto di qualità, mentre la fotocamera frontale è perfetta per realizzare selfie e videochiamate.

L’OUKITEL WP32 è dotato di Face ID per uno sblocco rapido e sicuro. Ha NFC per i pagamenti contactless e GPS integrato. Supporta anche OTG, per collegare chiavette USB e altri dispositivi.

In conclusione, questo smartphone è perfetto se cerchi una vasta gamma di funzionalità e resistenza ad un prezzo davvero competitivo: non lasciartelo sfuggire con al 5% in meno! Al momento dell’acquisto potrai inoltre approfittare di un ulteriore sconto di 15 euro applicando il coupon Amazon.