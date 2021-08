Uno dei modi per fare ottime foto e video con lo smartphone e non tenerlo in mano: eviti i tremolii. Non solo: quante volte, per scattare una foto di gruppo, avresti apprezzato tanto la presenza di un telecomando senza fili per dare l'input di scatto? Ecco, questa genialata risolverà proprio questo problema. Funzionante attraverso il Bluetooth, è compatibile con Android e iOS. La cosa interessante è soprattutto il prezzo: lo porti a casa a 1,50€ da Amazon con spedizioni ultra economiche (1€).

Foto perfette con lo smartphone: basta 1,50€

Un dispositivo super compatto, grande non più di 3 centimetri e super leggero. Funzionante attraverso batteria a bottone (CR2032) a lunghissima durata, il funzionamento è semplicissimo: lo accendi e lo abbini, sfruttando il Bluetooth, al tuo smartphone.

Poi, basterà premere (indifferentemente) uno dei due pulsanti presenti sul telecomando per scattare una foto o avviare una ripresa. Una genialata che potrà tornarti utile in un sacco di situazioni: fotografie con parametri manuali, selfie panoramici, foto di gruppo, avvio registrazione di video a distanza e non solo. Un prodotto utilissimo, che puoi sfruttare anche come portachiavi, grazie al gancetto in dotazione.

Non perdere l'occasione di toglierti un interessante sfizio tech da Amazon: prendilo a 1,50€ appena con spedizioni super economica (1€ appena). Completa l'ordine al volo, scorte in rapido esaurimento: preparati a scattare foto e video perfetti, direttamente con lo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

