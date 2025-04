Smartphone fino a 100€ su Amazon: 10 modelli in PROMO da prendere ADESSO

L’acquisto di uno smartphone può fare paura a causa del rischio di investire parecchio denaro. Su Amazon le occasioni non mancano mai, neanche quando si tratta di acquistare un nuovo device.

Girovagando un po’ fra le offerte del giorno, è possibile concludere affari eccezionali, risparmiando senza rinunce. Guarda questa selezione di smartphone in promozione fino a 100€, seleziona il tuo preferito e ordinalo finché è disponibile.

TCL 501 con Android 14 in edizione GO (più leggera e fluida) a 64,90€.

Realme Note 50 con 5000 mAh di batteria e 3GB di RAM (espandibili fino a 6GB), display 90Hz e 64GB di storage a 69,99€.

Motorola Moto e14 con super batteria da 5000 mAh, display 90Hz e Android in edizione GO a 73,50€.

Xiaomi Redmi A3 da 128GB con batteria da 5000 mAh a 75,50€.

Realme Note 60 con supporto dual SIM, display 90Hz, 6GB di RAM e 128GB di storage a 86,63€.

Xiaomi Redmi 14C con 128GB di memoria e display da 120Hz a 84,39€.

Samsung Galaxy A06 con fotocamera da 50MP e batteria da 5000 mAh a 93,90€.

TCL 505 con 128GB di spazio di memoria, 4GB (espandibili fino a 8GB), display 90Hz e batteria da 5010 mAh a 96,90€.

Poco C75 con 6GB di RAM, 128GB di storage e fotocamera AI da 50MP a 99,90€.

Xiaomi Redmi 14C con 8GB di RAM e 256GB di storage, batteria da 5160 mAh, display da 120Hz e fotocamera da 50MP a 100€.

Dunque, anche se è necessario stare attenti al budget, grazie a queste promozioni Amazon non avrai difficoltà ad acquistare il tuo nuovo smartphone. Fino a 100€ di spesa, ma anche molto meno, per aggiudicarsi un dispositivo che non delude le aspettative e si rivela decisamente interessante. Solo, non esitare troppo e ordina in fretta, perché le scorte sono limitate!