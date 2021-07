Un rapporto rivelato da Counterpoint mostra una crescita del 4% nelle vendite globali di smartphone ricondizionati nel 2020.

Il mercato degli smartphone ricondizionati è in aumento

Di fatto, la società di ricerca Counterpoint Research ha pubblicato le sue previsioni sulle vendite globali di smartphone ricondizionati per il 2020 e il 2021. La ricerca ha riguardato le spedizioni internazionali di telefoni “refurbished” (come si suol dire) avvenute l'anno scorso, presentando però diverse proiezioni per lìanno in itinere.

La ricerca ha mostrato un balzo del 4% nelle vendite globali di telefoni ricondizionati nella seconda metà del 2020 rispetto alla prima metà dell'anno. Anche la performance complessiva nel 2020 è stata migliore rispetto all'anno precedente, considerato che il 2019, a livello globale, aveva visto un calo del volume di mercato.

A causa della pandemia di coronavirus, molti Paesi in tutto il mondo hanno registrato cali sostanziali nelle loro economie, con significative perdite di posti di lavoro segnalate in tutte le regioni. Questo potrebbe aver contribuito all'aumento del patrocinio dei telefoni ricondizionati, come dimostrato dallo studio realizzato dall'ente. Counterpoint rileva anche un forte aumento della domanda e dell'offerta di smartphone ricondizionati nel 2020, principalmente nella seconda metà dell'anno. I volumi di rivendita e le permute sono aumentati in tutte le aree interessate dall'indagine.

Le regioni coperte dalla ricerca sono state le seguenti: Stati Uniti, America Latina, Europa, Sud-Est asiatico, India e Africa. Con il prezzo medio di vendita dei telefoni ricondizionati Apple fino a tre volte superiore alla media di altri marchi, è stata osservata una maggiore preferenza per il marchio americano rispetto a telefoni di altri brand nel mercato secondario. Il lancio più ampio della tecnologia 5G in 150 operatori mobili in 70 paesi non ha influito sull'aumento della richiesta di telefoni Apple, come dimostrano i numeri diffusi dall'indagine.

Le prospettive per il 2021, secondo la ricerca, rimangono brillanti nel mercato della telefonia secondaria a livello globale. I prezzi medi di vendita più bassi potrebbero alimentare la domanda di prodotti dal mercato. Allo stesso tempo, l'offerta potrebbe essere stata guidata da diversi possibili fattori, tra cui un calo dell'economia globale che ha limitato il potere d'acquisto di alcuni segmenti di consumatori.

