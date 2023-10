Smartphone con display 120 Hz, 8GB di RAM e 128 GB scontato del -48%!

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare, compreso un adattatore di alimentazione Warp Charge 65 per una ricarica rapida, un cavo Warp Charge da Tipo C a Tipo C, una guida rapida, una lettera di benvenuto e tutte le informazioni sulla sicurezza e la garanzia. Inoltre, c’è anche un proteggi schermo. La cosa incredibile è che ora puoi ottenere il OnePlus 8T a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 309,00€, attraverso uno sconto del 48%! Non perdere questa opportunità di avere un dispositivo di alta qualità a un prezzo così conveniente. Scopri il OnePlus 8T e approfitta di questa offerta straordinaria!

Acquista OnePlus 8T su Amazon Il venditore che propone il OnePlus 8T gode di un impressionante feedback positivo al 100%, il che significa che puoi effettuare il tuo acquisto con completa fiducia. Inoltre, grazie all’assistenza clienti di Amazon, sei ulteriormente protetto in caso di eventuali problemi. Non perdere l’opportunità di acquistare OnePlus 8T attraverso questo ottimo sconto del 48%. Clicca subito sul pulsante d’acquisto e portalo a casa oggi stesso!