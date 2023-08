Smartphone Android a meno di 80€? Sì grazie a questa imperdibile offerta Amazon

Stai cercando uno smartphone potente, esteticamente accattivante e a un prezzo conveniente? La risposta potrebbe essere il Blackview A52, ora disponibile su Amazon a soli 99,99€, con un ulteriore sconto di 20€ riscattando il voucher: basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo. Grazie ad entrambe le offerte, pagherai questo versatile smartphone Android solamente 79,99€. Davvero niente male!

Il Blackview A52 si presenta con un design pulito ed interessante. La combinazione di colori grigio spazio e blu cielo, ispirati alla natura, definisce la tua personalità. Con una texture superficiale opaca e un design ergonomico con bordi piatti, questo smartphone si distingue anche per la comodità.

Grazie alla sua tecnologia di espansione della RAM, avrai a disposizione fino a 3GB di RAM per gestire con fluidità ogni operazione. La memoria interna di 64GB è più che sufficiente per le tue app e file, ma se desideri di più, lo smartphone può essere espanso fino a 1TB tramite Micro SD.

Tutto considerato, si tratta di un ottimo smartphone entry-level perfetto per il web browsing, riprodurre le tue applicazioni preferite e assolvere tutte le operazioni ordinarie che ci si aspetta da un telefono.

L’autonomia? Non è un problema. Con la sua batteria da 5180mAh, il Blackview A52 assicura fino a 2 giorni di utilizzo normale. E non preoccuparti della connettività: supporta due SIM 4G e è compatibile con tutti gli operatori europei. Non solo, grazie a GPS, GLONASS e BEIDOU, potrai sempre sapere dove ti trovi, ovunque tu vada.

Troviamo quindi anche un comparto fotografico essenziale che fa il suo dovere, con una fotocamera da 13MP capace di scatti panoramici a 360°, time-lapse e molto altro ancora.

Quanto al display, troviamo uno schermo da 6.52” HD+ in grado di restituire immagini chiare e dettagliate, anche quando stai riproducendo la tua serie TV di Netflix preferita.

Tra le altre cose, il Blackview A52 offre lo sblocco tramite Face ID e impronta digitale, garantendo un accesso rapido e sicuro al tuo dispositivo. Il Blackview A52 offre un pacchetto completo di prestazioni, design e sicurezza. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e acquista il Blackview A52 a soli 79,99€.

