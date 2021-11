Smartphone Android a 38€: FOLLIA totale, solo per un giorno

La ricerca di uno smartphone Android da usare come muletto, magari da portare a lavoro o da dare in mano ai bambini, è finita. Con gli sconti Aliexpress del momento, porti a casa un interessante device con batteria da ben 4000 mAh e processore octa core. Un equipaggiamento più che valido e un prezzo super accessibile. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 38€ circa appena con spedizioni dall'Italia, super economiche (solo 3,17€).

Smartphone in gran sconto su Aliexpress

Naturalmente base di gamma, a questo prezzo solitamente non si compra nemmeno una cover originale per iPhone. Al netto di questo però, questo device è perfetto per l'utilizzo in molteplici contesti. Ad esempio, è perfetto per i più piccoli, per gli anziani e non solo: puoi usarlo come muletto o secondo smartphone aziendale.

Dotato del sistema operativo Android, non manca un processore octa core e una super batteria da 4000 mAh. Dalla sua anche una dimensione dello schermo perfetta per chi cerca uno smartphone compatto: solo 5″ per il display con risoluzione.

Sul posteriore, un sensore fotografico da 16MP e anteriormente uno da 8MP. Insomma, un equipaggiamento base, ma più che sufficiente per l'utilizzo quotidiano. A questo prezzo, questo smartphone è un vero e proprio regalo: completa rapidamente l'ordine per averlo a 38€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente economiche (solo 3,17€). Sii veloce però: l'offerta lampo durerà solo per una manciata di ore.