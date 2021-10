Smartphone Android a 29€: OFFERTONA o errore di prezzo?

Un'occasione nascosta ti permette di portare a casa uno smartphone Android a 29€ circa appena. Processore octa core, 4GB di RAM e 64GB di storage interno, gran design: non sappiamo se si tratta di un errore di prezzo o di un'offertona di Aliexpress.

Per approfittarne, completa rapidamente l'ordine spuntando le scelte come nell'immagine a fine articolo. Porterai a casa questo gioiellino a 29€ (spedizioni di 8€). Se l'offerta non risulta più disponibile allora è finita.

Smartphone a 29€: occasione oppure errore?

Tutto quello che ti può servire, in un unico device. Super compatto, grazie al display da 5,8″, dotato di processore octa core, 4GB di RAM e 64GB di storage interno.

La batteria da 4000 mAh ti permetterà di completare l'intera giornata di utilizzo senza alcun problema. Inoltre, non manca il supporto al dual SIM dual stand-by e c'è la possibilità di inserire una microSD per ampliare la memoria.

A completare il quadro, un design elegante e curato: puoi scegliere quello che preferisci fra i tre colori disponibili (nero, verde o viola).

Insomma, non certamente un device top di gamma, ma uno smartphone Android completo sotto ogni punto di vista. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio: solo 29€, finché l'offerta (o l'errore di prezzo) non finirà. Completa rapidamente l'ordine da Aliexpress per approfittarne e godi anche di spedizioni super economiche (8€).