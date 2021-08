Ci sono dei gadget tech spettacolari, che conoscono in pochissimi. Proprio come questo gioiellino di amplificatore di schermo per smartphone, che prendi in gran sconto su Amazon a 6€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, pochi pezzi disponibili.

Smartphone: schermo amplificato con questa genialata

Un prodotto semplicissimo da utilizzare che – soprattutto – non ha bisogno di batteria per essere utilizzato. La base di funzionamento è quella della lente di ingrandimento, essenzialmente. Chiaramente, il risultato è di qualità ben superiore.

Tutto quello che devi fare tu è posizionare lo smartphone nell'apposito alloggiamento – cioè dietro l'amplificatore – e godere subito di immagini ben più ampie.

Super compatto, quando non ti serve, puoi chiuderlo e riporlo: diventa super piatto e lo porti in giro per usarlo praticamente ovunque. Non funzionando attraverso batteria, né a cavo, non dovrai preoccuparti della fonte energetica: sarà sempre pronto all'uso.

Approfitta adesso dei super sconti Amazon di ferragosto e porta a casa questo gioiellino a 6€ circa appena. Le spedizioni del tuo amplificatore di schermo per smartphone sono assolutamente gratuite.

