Smartphone a Natale 2021: 3 ottimi modelli a meno di 300€

Natale è alle porte e hai deciso che è tempo di approfittare di sconti e promozioni per cambiare lo smartphone. Capisco quanto sia importante stare nel budget, pur senza scendere a compromessi con la qualità. Per questo ho selezionato 3 modelli, tutti a meno di 300€ su Amazon, che di certo non deluderanno le aspettative. Arrivano tutti prima del 25 perché godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno smartphone per Natale 2021: i migliori a meno di 300€

L'elenco, in questa fascia di prezzo, potrebbe essere molto più lungo. Tuttavia, il mio scopo non è confondere le idee, ma aiutarti a fare una rapida cernita.

In prima posizione ci metto un device che attira l'attenzione perché nuovissimo, appena sbarcato su Amazon Italia. Si tratta di Xiaomi POCO M4 Pro ed ha una scena tecnica decisamente allettante. Supporto al 5G garantito dal processore Mediatek Dimensity 810. Tanta memoria (6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione), una batteria super ampia con ricarica rapida (5000 mAh con fast charge da 33W). Ampio display FHD+ con refresh rate da 90Hz e ottimo comparto fotografico (50+2MP). Lo prendi a 279€ per la versione 6/128GB.

Il secondo device è Realme GT Master Edition. Un device pensato per il gaming, che di conseguenza è bravo a fare praticamente tutto. Il display è un ottimo AMOLED di Samsung da 6,43″ con refresh rate da 120Hz. Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 65W e un buon comparto fotografico (64+8+2MP). In questo momento è in sconto a 275€ circa.

Il terzo è OPPO A94, uno smartphone che ho provato con sommo piacere e mi ha sorpreso. Prima di iniziare a usarlo, non credevo fosse così equilibrato fra consumi e prestazioni. Ha anche un design molto elegante e piacevole, che non guasta mai. Dotato di supporto al 5G, il suo cuore pulsante è il processore Mediatek Dimensity 800, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Ampia la batteria (4310 mAh) con supporto alla ricarica rapida da 30W. Il display è un pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+. Sul posteriore, il comparto fotografico conta su 5 sensori, con il principale da 48MP. In questo momento, lo trovi in sconto a 299€.

Come anticipato, di modelli in questa fascia di prezzo ce ne sono parecchi. Tuttavia, la mia top 3 di smartphone a meno di 300€ per Natale 2021 è decisamente questa per i motivi elencati sopra. Qualsiasi sia il modello che dovessi preferire, puoi stare sereno: non ci sarà da rimanere delusi.