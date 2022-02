Uno smartphone a 80 euro? Si chiama Realme C11 e lo trovi su eBay

Se cerchi uno smartphone Android economico, ma allo stesso tempo performante ti sorprenderai nel sapere che oggi in offerta ce n'è uno super su eBay a meno di 80 euro. Acquista l'incredibile Realme C11 a soli 79,99 euro, invece di 99,99 euro. Non farti scappare questa occasione d'oro. Resterai sorpreso dalle caratteristiche di questo modello unico nel suo genere. Affidati a tutta l'esperienza Realme e goditi la migliore tecnologia a un prezzo irresistibile.

Perché acquistare Realme C11 a 79,99 euro

Il prezzo così basso e competitivo ti ha sorpreso? È normale, ancora non ci credi che uno smartphone Android possa costare solo 79,99 euro, ma è proprio così! Oggi acquisti l'insuperabile Realme C11 su eBay proprio a questo prezzo. Un affare che si trasforma in vero e proprio regalo grazie alle caratteristiche di questo device:

batteria massiccia da 5000 mAh ;

; standby garantito fino a 40 giorni;

garantito fino a 40 giorni; schermo da 6,5″ ;

; doppia fotocamera AI da 13MP + 2MP;

AI da 13MP + 2MP; chipset MediaTek helio G35 ;

; dual SIM + un alloggiamento per una MicroSD;

+ un alloggiamento per una MicroSD; realme UI per un'esperienza utente divertente e senza interruzioni.

Inoltre, Realme C11 supporta la ricarica inversa, trasformandosi in un praticissimo Power Bank. Sai quante cose puoi fare con la sua batteria da 5000 mAh? Te lo diciamo noi, anzi te lo dice Realme:

12 ore di gioco

26 ore di film;

32 ore di chiamate.

Goditi una vista illimitata grazie alla tecnologia Fullscreen del suo display da 6,5″. Il rapporto schermo-corpo è dell'88,7% per garantirti una visione ampia, sempre. Inoltre, grazie allo sblocco facciale non dovrai più inserire il codice di accesso ad ogni blocco schermo. Accedi solo tu in modo semplice e veloce ai contenuti del tuo smartphone.

Grazie al chipset MediaTek helio G35 potrai giocare ai tuoi videogame preferiti con questo potente processore Octa-core a 64 bit. Scoprirai un gioco decisamente più fluido e senza interruzioni per prestazioni davvero eccezionali se paragonate al prezzo di questo smartphone Android. E per favore, non chiamatelo entry level.

Acquista il tuo nuovo Realme C11 a soli 79,99 euro, invece di 99,99 euro su eBay, il colosso dello shopping online.