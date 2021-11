Smartband a 7€ su Amazon: ERRORE o prezzone Black Friday?

Applicando uno speciale codice sconto, su Amazon puoi prendere uno smartband a 7€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Non è chiaro se sia un errore di prezzo o un'offerta lampo in occasione dell'anticipo di Black Friday 2021.

Un prodotto sicuramente base di gamma, ma sicuramente completo di ogni funzione che può servirti per il quotidiano. Notifiche, salute e sport a portata di polso. Come fare per approfittarne? Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “UIBSMAVI”.

Smartband in gran sconto su Amazon

Un wearable con ampio display touch screen, con retroilluminazione. Un design dal carattere super sportivo, pensato per essere compatto e leggero, così da poter rimanere al polso senza creare fastidio anche per tutta la giornata.

Dopo averlo connesso allo smartphone, puoi controllare in tempo reale le notifiche ricevute (incluse chiamata in arrivo, promemoria, SMS, sveglie e altri avvisi). Naturalmente, attenzione anche alla salute, grazie alla possibilità di controllare il battito cardiaco e la pressione sanguigna.

Per finire, da buona activity tracker, a questo device non manca uno spiccato carattere sportivo. Lascialo al polso mentre ti alleni e controlla le tue performance. Tutti i dati puoi successivamente scaricarli all'interno dell'applicazione.

Insomma, uno smartband base di gamma naturalmente, ma completo. Per averlo a 7€ circa con spedizioni gratis, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “UIBSMAVI”.