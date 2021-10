Smartband a 7€ su Amazon con codice, pezzi limitatissimi

Uno smartband che costa meno di una pizza mediamente condita? Si, è possibile, ma solo con le chicche nascoste presenti su Amazon. Un wearable completo sotto ogni punto di vista, dalle notifiche allo sport. Ampio display a colori e super autonomia energetica: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “XDZIT778”. Sii veloce, approfitta della promozione e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Ottimo smartband in gran sconto su Amazon

Un dispositivo che certamente non è un top di gamma, è bene contestualizzarlo. Tuttavia, se quello che cerchi è un prodotto perfetto per tutti i giorni, l'hai trovato.

Sull'ampio pannello a colori puoi gestire tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale l'avrai collegato in Bluetooth, ma non solo: puoi anche guardare i dati raccolti dalle funzionalità di activity tracker (calorie, distanza e numero di passi).

Un dispositivo che non dimentica di strizzare l'occhio alla salute: battito cardiaco, monitoraggio della qualità del riposo notturno e non solo. Non preoccuparti dell'autonomia energetica, conta pure sulla batteria integrata per godere di più giorni di utilizzo continuo prima di dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, uno smartband completo, che porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “XDZIT778”. In questo modo, potrai accaparrartelo a 7€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppure non rapide. Sii veloce: il coupon è attivabile in numero super limitato.